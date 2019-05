Antifurto in casa a Monza: quale scegliere e a chi rivolgersi

Il passo più importante per proteggere la propria abitazione è l’installazione di un antifurto, allontanando il rischio di intrusioni. In questo campo la tecnologia ha fatto passi da gigante, con dispositivi all’avanguardia che consentono un controllo della propria casa in ogni momento, sfruttando il proprio smartphone, tablet o notebook.

Le tipologie di antifurto

Sono svariate le tipologie di antifurto tra le quali scegliere per la protezione della propria casa e dei propri cari. Il sistema a infrarossi dispone una rete di raggi, da posizionare all’ingresso principale e secondario o all’esterno, attorno all’abitazione. Una volta scontratisi con il campo a infrarossi scatterà l’allarme.

Per gli ambienti particolarmente ampi invece si opta per i sensori volumetrici. In questo caso viene emesso un segnale che consente di capire se ci siano stati o meno dei movimenti sospetti all’interno di un ambiente precisamente delimitato. Oltre all’ingresso è possibile proteggere qualsiasi porta, dal retro al garage, così come le finestre della propria casa. Il sistema più comune prevede il posizionamento di sensori magnetici che, una volta forzati, emettono un segnale alla centralina, così da far scattare l’allarme.

Acquistare un allarme a Monza

Un elenco di attività autorizzate alla vendita di sistemi di protezione a Monza e installazione:

Diakron Antifurto - Via Gerolamo Borgazzi, 32

Cmc di Colombo & C - Via Nuova Provinciale 10

Dome Camera: la videocamera di sorveglianza a 360°