Come si pulisce la piastra del ferro da stiro

Pulire la piastra del ferro da stiro è per molti un'operazione non necessaria: spesso non viene neanche viene in mente di farlo, ma bisogna sapere che - per il corretto funzionamento di questo fondamentale elettrodomestico - la pulizia della piastra è uno dei passaggi più importanti della sua manutenzione.

Per essere sempre efficiente, e soprattutto per durare più a lungo, il ferro da stiro (così come altri elettrodomestici) necessita di frequenti attenzioni.

Esistono in commercio diversi prodotti per la pulizia della piastra del ferro da stiro, tra cui alcuni stick e delle apposite spugne ruvide che vanno semplicemente passate sulla superficie.

Seppur pratici e veloci da utilizzare, gli articoli acquistabili hanno però alcuni aspetti da valutare: parliamo di odori sgradevoli, agenti chimici che potrebbero irritare la pelle delle mani e di un prezzo non proprio economico. Ecco dunque che, per chi volesse cimentarsi nel fai da te, esistono alcune soluzioni per detergere la piastra da preparare facilmente in casa.

Come per altre situazioni casalinghe, il bicarbonato viene in aiuto. Basta preparare una soluzione con dell’acqua, mescolando fino a renderla densa. Una volta che il composto è pronto, bisognerà applicarne la giusta quantità su una spugnetta e passarla più volte sulla piastra del ferro da stiro. Dopo aver risciacquato la spugna, passarla ancora sulla piastra per eliminare i residui. Infine, asciugare la superficie con un panno morbido. La stessa procedura risulta essere efficace anche sostituendo il bicarbonato con il sale.

Salvatore delle casalinghe così come il bicarbonato, anche l’aceto è un ottimo alleato della pulizia. In questo caso basterà scaldare mezzo bicchiere d’acqua fino a renderla tiepida, aggiungendo poi 4 cucchiai di aceto bianco. Terminata questa operazione, immergere una spugna nella soluzione e poi passarla sulla piastra da detergere. Risciacquare la spugna e passarla più volte sulla superficie in modo da togliere gli eventuali residui. Infine, per eliminare l’odore dell’aceto, sciacquare la piastra con acqua fredda.

Ed ecco che il vostro ferro da stiro sarà come nuovo!