Coronavirus in frigorifero: serve disinfettare le confezioni?

Tra le tante domande poste dalle persone riguardo la Coronavirus, troviamo anche questa: il virus sopravvive nel frigorifero? Come riportato dal Corriere Della Sera nelle parole del Dottor Warner Greene, ricercatore e virologo del Gladstone Institutes di San Francisco, i Coronavirus - pur perdendo la loro carica virale col passare delle ore - sopravvivono per giorni sulle superfici. Il Dottor Greene sottolinea inoltre la possibilità di una sopravvivenza del virus all’interno del frigorifero, così come a temperatura ambiente.

Sulla base di questo, la raccomandazione del ricercatore è quella di disinfettare tutti i contenitori e le confezioni prima di metterli in frigo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ulteriori studi dimostrano come il SARS-CoV-2 sopravviva su rame, cartone, acciaio inossidabile e plastica. Il materiale capace di ospitare più a lungo il virus è la plastica, con 7 ore per il dimezzamento della carica virale e 72 per l’abbandono completo. Seguono, in ordine: l'acciaio con 6 e 48 ore, il cartone con 5 e 24 ore e il rame con 2 e 4 ore. Questi numeri confermano quanto sia giusta la scelta di disinfettare le superfici con prodotti a base di alcol etilico, acqua ossigenata o candeggina, in grado di uccidere il virus nel giro di un minuto. Ma è corretto disinfettare ogni singola confezione prima di metterla nel frigorifero? È una giusta precauzione. Sebbene il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco sottolinei come il Covid 19 abbia un contagio a prevalenza interumana, e risulti più importante dunque lavarsi le mani con acqua calda e detergente prima e dopo aver maneggiato recipienti e confezioni. Meglio concentrare la pulizia su superfici ed oggetti come maniglie e interruttori della luce, in quanto vengono toccati decine di volte al giorno. Anche se, una precauzione in più, non fa male.