Detersivo per la lavatrice? Grazie a questo prodotto (giapponese) non servirà più

Arriva dal Giappone e potrebbe cambiare la filosofia del lavare il bucato. Il prodotto in questione si chiama TerraWash, e non è nient’altro che un sacchettino in tela contenente delle palline di magnesio purificato.

100% green e dalle proprietà igienizzanti, il prodotto nipponico ha come caratteristica principale quella di durare un anno intero, contando di utilizzarlo per 5/6 lavaggi a settimana: basterà toglierlo dal cestello per farlo asciugare dopo ogni utilizzo o, in caso di lavaggi continui, lasciarlo addirittura in lavatrice pronto a ripartire.

Utilizzare questo innovativo prodotto è estremamente facile, visto che l’unica cosa che dovrai fare è posizionarlo nel cestello pieno di capi da lavare e impostare il programma.

Come funziona TerraWash? Le sfere in magnesio presenti nel prodotto, al contatto con l’acqua, creano bollicine di idrogeno; queste, a loro volta, producono acqua alcalina ionizzata, capace di lavare e igienizzare a fondo gli indumenti combattendo i cattivi odori (è 10 volte più efficace rispetto ad un detersivo tradizionale). Privo di sostanze chimiche e profumazioni, contiene solo magnesio purificato: ecco dunque che si fa particolarmente adatto in caso di pelli sensibili, sensibilità chimica multipla e dermatite atopica.

Seppur ricco di vantaggi, l’utilizzo del prodotto giapponese necessita di alcune accortezze.

Essendo TerraWash completamente inodore, se desideri che i capi lavati abbiano un buon profumo, il consiglio è quello di aggiungere nella vaschetta della lavatrice alcune gocce del tuo olio essenziale preferito. Se invece ti trovi di fronte a dello sporco troppo ostinato, è preferibile procedere con un trattamento preliminare prima di avviare il lavaggio. Infine, l’attenzione maggiore va data ai capi maggiormente delicati come quelli in seta o in lana: per questi indumenti è preferibile utilizzare detersivi appositi, in quanto l’acqua alcalina prodotta da TerraWash potrebbe risultare aggressiva.

Per ogni TerraWash venduto verrà piantato un albero: l'azienda sostiene infatti la Eden Reforestation Projects, un’organizzazione no-profit che riduce la povertà estrema e ripristina la salute delle foreste, assumendo gli abitanti dei villaggi locali per piantare milioni di alberi ogni anno.