Come eliminare i vermi bianchi dalla propria casa

Può succedere, a volte, di trovare in casa dei piccoli vermi bianchi. Non si tratta altro che dello stato larvale delle farfalle della pasta (o falene della dispensa), solitamente presenti in cucina, nei secchi della spazzatura o lungo le pareti. Scopriamo nel dettaglio cosa sono e come rimuoverli.

Scientificamente chiamati lepidotteri, questi piccoli vermi bianchi fanno parte degli insetti olometaboli, a cui appartengono oltre 158.000 specie. Mentre la maggior parte dei bruchi si nutre di foglie, i lepidotteri si nutrono di cibo (principalmente di farine, pasta e biscotti) e sono soliti deporre le uova all’interno delle scatole degli alimenti danneggiate.

Quando li vediamo uscire dai mobili significa che hanno già raggiunto un buon livello di sviluppo, e sono alla ricerca di un punto ideale per trasformarsi in farfalle.

Ricordiamo infine che questi piccoli inquilini indesiderati possono essere trovati anche in bagno, in quanto cercano ambienti caldi e umidi per la creazione del bozzolo. Bisogna quindi controllare con attenzione anche questa stanza, prestando maggiore attenzione alla zona superiore del box doccia.

Rimedi per rimuoverli