Come partire per le vacanze difendendosi dai ladri

I bagagli sono pronti, le finestre sono chiuse, le tapparelle sono abbassate: basta solo chiudere la porta di casa e si può partire per le vacanze. Tuttavia, alla felicità per le vacanze ormai imminenti, si associa sempre più spesso anche un pensiero negativo: ossia la paura di una "visita" da parte dei ladri proprio nel periodo in cui la casa resta incustodita.

Secondo uno studio Istat, in Italia ogni anno vengono commessi circa 200 mila furti (500 al giorno). La zona più colpita è il Nord, rispetto al Centro e al Sud e - contrariamente all’immaginario collettivo che li vede entrare negli appartamenti di notte - i ladri hanno come fascia oraria preferita per agire quella tra le 18 e le 21.

Ma come si può dunque partire (un po') più sereni?

Piccoli accorgimenti per una partenza serena

Tanti sono gli accorgimenti che si possono adottare per sentirsi più sereni, sia quando siamo in casa ma soprattutto quando non ci siamo. Per chi abita in appartamenti facilmente accessibili, come primi piani dei condomini o pian terreno con giardino, porte blindate, inferiate e un buon sistema d’allarme possono essere dei validi deterrenti, capaci di complicare la vita agli svaligiatori d’appartamento. Ci sono inoltre sistemi automatici, come la domotica, che dà la possibilità di comandare a distanza luci ed elettrodomestici, o di programmarne l’accensione nelle ore serali, dando l’idea che l’appartamento non sia libero.

Attenzione all’uso dei social

Un tag su Instagram potrebbe essere un ottimo assist per i malintenzionati! Taggarsi con un “casa” o “casamia” potrebbe aiutare i ladri a geolocalizzare la vostra abitazione e, di conseguenza, una vostra foto al mare potrebbe far capire loro che ne siete lontani, permettendogli di agire indisturbati.

Ancora più rischioso potrebbe essere postare foto con messaggi contenenti chiare indicazioni cronologiche, come “da oggi al 20 agosto Cuba”. Questo sicuramente accrescerà il nostro ego social, ma sarebbe un grandissimo via libera per chi sa dove abitate e vorrebbe farvi visita.

Acquistare un allarme a Monza

Un elenco di attività autorizzate alla vendita di sistemi di protezione a Monza e installazione:

Diakron Antifurto - Via Gerolamo Borgazzi, 32

Cmc di Colombo & C - Via Nuova Provinciale 10