Pulci in casa: come riconoscerle ed eliminarle

Se si ha un animale domestico, è comune il rischio di ritrovarsi con fastidiosissime pulci per casa.

Dalle dimensioni che possono variare a seconda del sesso (4 mm per le femmine e 2,5 mm per i maschi), le pulci che "invadono" le case possono essere di due sole specie, portate entrambe dagli animali domestici (nello specifico, cani e gatti). I cani trasportano la Ctenocephalides canis, più comunemente chiamata pulce del cane, mentre i gatti portano con sé la Ctenocephalides felis o pulce del gatto.

Le pulci che possiamo trovarci per casa hanno una forma allungata e schiacciata sui lati, e sono di colore marrone scuro. Senza ali, possono comunque saltare grazie alle zampette posteriori e, nonostante la loro breve vita (che arriva ad un massimo di 4 settimane), riescono comunque ad infestare l’appartamento. La femmina, infatti, una volta fecondata riesce a deporre un numero di uova che va da 50 a 2000: queste si schiudono in circa 2-5 giorni d’estate e in 15 d’inverno.

Nel giro di 15 giorni le pulci riescono a trasformarsi da bozzolo ad insetto, e quindi ad essere in grado di succhiare il sangue all’uomo e agli animali.

La presenza di questi insetti in casa potrebbe rappresentare un rischio per la salute, in quanto nutrendosi di sangue le pulci possono trasmettere malattie infettive, batteri e virus.

Le loro punture, solitamente su gambe e braccia, sono molto simili a quelle delle zanzare, con la differenza di essere più piatte. Nel caso di puntura si consiglia di non grattare la zona interessata, ma di disinfettarla per ridurre il rischio d’infezione. Spalmare della crema a base di calamina o steroidea può essere un efficace rimedio.

Come eliminare le pulci dall’appartamento

La prima cosa da fare è scoprire dove le pulci sono annidate. Tra i posti più frequenti ci sono i luoghi umidi e bui come le fessure nel muro, ma anche lo scarico dell’acqua, la zona dietro l’armadio o addirittura nel letto. Nel caso di animali domestici in casa è bene controllarne poi accuratamente la cuccia.

L’unica soluzione esistente è la disinfestazione, chiaramente effettuata da parte di un professionista. Con questa operazione si riesce ad eliminare completamente la presenza dei fastidiosi insetti.

Infine, alcuni comportamenti preventivi potrebbero essere d’aiuto, come ad esempio passare tutti i giorni l’aspirapolvere, aspirare quotidianamente tappeti e divani e utilizzare prodotti sanificanti per l'ambiente.

A chi rivolgersi per eliminare le pulci a Monza

RM Disinfestazioni - via Negrelli 20, Monza

Eco Disinfestazioni - via Oslavia 18, Lissone