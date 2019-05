Come creare un ambiente sicuro per gli anziani in casa

Avere persone anziane in casa vuol dire dover fare i conti alquanto spesso con incidenti domestici, banali in una certa fase della vita ma rischiosi nella terza età. Episodi spiacevoli, evitabili grazie ad alcuni accorgimenti e l’installazione di dispositivi di sicurezza.

Anziani in casa: attenzione ai pavimenti

La facilità di movimento si riduce notevolmente col trascorrere degli anni. Quando ci sono degli anziani in casa, che vivono regolarmente in questo ambiente, è necessario prestare attenzione alla superficie del pavimento. Il primo passo da compiere è la rimozione di tutti i tappeti nelle aree particolarmente frequentate. È infatti molto facile inciamparvi, così come scivolare, a seconda del detergente utilizzato per pulire. Da evitare assolutamente la cera, optando invece per candeggina o sgrassanti.

Anziani in casa: illuminazione

Nella maggior parte dei casi le persone anziane presentano problemi di vista. Creare degli ambienti poco illuminati è dunque deleterio. Un’adeguata illuminazione è consigliabile sia di giorno che di notte, favorendo gli spostamenti da una camera all’altra. Si consiglia inoltre il posizionamento di led a risparmio energetico per creare dei percorsi, magari dalla propria camera al bagno, così da evitare incidenti durante le ore notturne.

Il bagno è senza dubbio una delle stanze più a rischio per gli anziani, che potrebbero incappare in incidenti gravi anche svolgendo quelle che per altri sono mansioni comunissime. È bene dunque installare dei maniglioni nei pressi del water e del lavabo, così come all’interno dell’area doccia, con una superficie in gomma, antiscivolo, sul piatto.

Anziani in casa: sistemi di soccorso

Mettere in sicurezza la propria casa non basta, soprattutto se si ha a che fare con un anziano particolarmente fragile e incline agli infortuni. Utilizzare dei sistemi di soccorso consentirà un rapido intervento in caso di cadute o altri incidenti. L’anziano in questione avrà modo di inviare da sé una richiesta d’aiuto, sfruttando un sistema basato sul GPS, in grado di geolocalizzare la persona in difficoltà.

A ciò è possibile aggiungere dei sistemi di telesoccorso, che possono collegarsi in maniera automatica agli smartphone ed effettuare chiamate verso più numeri contemporaneamente, velocizzando gli interventi di soccorso.

Prodotti per la sicurezza degli anziani

Ecco alcuni siti e indirizzi utili per riuscire a garantire un’adeguata sicurezza agli anziani presenti in casa:

Linea Oceano – Via B. Luini, 5

GLM Security, Viale Pasubio, 6

Beghelli – Svariati rivenditori