Bollette luce e gas: rincari in arrivo

Brutte notizie per i contribuenti. Dopo i cambiamenti relativi alla bolletta dell'acqua, dall'1 ottobre luce e gas subiranno dei rincari: l’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), aggiornerà infatti le tariffe nell’ultimo trimestre 2019. Questo comporterà un più 2,6% per la bolletta della luce e un più 3,9% per quella del gas.

La famiglia tipo italiana, che consuma mediamente 2700 kWh annui di energia elettrica e 1.400 metri cubi annui per il gas, subirà a ridosso dell’inverno un aumento del costo di queste due energie. Il tutto, mentre il Portogallo riduce l’IVA sulle bollette.

La causa? Tensioni internazionali e stagionalità, la riduzione della produzione del gas olandese, restrizioni all’accesso ai gasdotti di transito europei e gli attacchi alle piattaforme petrolifere saudite. L’andamento del gas naturale viene determinato dall’aumento della spesa per la materia prima, che corrisponde ad un +3,8% sulla spesa della famiglia tipo. La spesa per il 2019, sempre della famiglia tipo, corrisponderebbe a 599 euro per l’elettricità e 1.107 euro per il gas.

L’Arera fa quindi sapere che nel 2019 gli italiani “in tutela” avranno una spesa totale più o meno allineata a quella del 2018, registrando un aggiustamento di circa il +1% ( +1,35% per l’elettricità, +1% per il gas).

Il Codacons, intanto, fa sapere che i conti non tornano, in quanto secondo loro l’aggiornamento delle tariffe gas e luce disposto dall’Autorità per l’energia comporterebbe per le famiglie un aumento complessivo nel 2019 di più 18 euro, nello specifico più 7 euro per l’elettricità e più 11 euro per il gas.