Arriva il Bonus Tv: ecco cos’è e chi può usufruirne

Dopo il passaggio dall’analogico al digitale terrestre, è in arrivo un’altra rivoluzione nel mondo della televisione. Si passerà infatti dall'attuale tecnologia di trasmissione Dvb T1 (Digital video broadcasting) alla nuova Dvb T2.

Entro il primo luglio 2022, tutti dovremo adeguarci cambiando il televisore o il decoder, ma vediamo nel dettaglio cosa comporta questo cambiamento.

La rivoluzione in questione è la conseguenza del nuovo standard di trasmissione del segnale tv, che comprenderà le frequenze tra i 694 e i 790 MHz. Queste frequenze garantiranno connessioni molto veloci, offrendo una migliore qualità della visione in alta definizione e una migliore caratterizzazione sonora. La domanda che sorge spontanea è: chi ha un televisore acquistato tre o quattro anni fa come si dovrà comportare?

Per allinearsi al nuovo segnale non sarà necessario cambiare il televisore, a maggior ragione se ha pochi anni: basterà comprare il nuovo decoder. Non dovrà fare assolutamente nulla chi invece possiede un televisore acquistato dopo il primo gennaio 2017, data da a partire dalla quale i negozianti avevano l’obbligo di venderli con la tecnologia Dbv T2. Basterà comunque accertarsi che sul proprio apparecchio ci sia la dicitura Dbv T2.

Chi acquisterà il decoder o il televisore potrà usufruire del Bonus Tv 2019, derivante dal fondo di 151 milioni di euro stanziato dal governo. Il Bonus Tv sarà erogabile da dicembre 2019 al 2022 e consisterà in uno sconto (fino a 50 euro) che verrà applicato direttamente dal venditore sul prezzo del televisore o del decoder acquistato.

Per avere diritto al bonus tv bisognerà essere residenti in Italia e dimostrare tramite un’autodichiarazione di appartenere alla fascia Isee I (10.632,94 euro) o Isee II (21.265,87). Per ciascun nucleo familiare è erogabile un solo bonus.