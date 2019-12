Consigli utili per proteggere i contatori dal gelo

La stagione invernale, con le temperature che arrivano al di sotto dello zero, porta con sé alcune raccomandazioni per proteggere i propri contatori dal gelo, evitando rotture. Vediamole insieme.

Per chi possiede un contatore sito all’esterno della propria abitazione, e ubicato in una nicchia nel muro, si consiglia di coibentarne lo sportello. Per questa operazione si può utilizzare del materiale isolante come il polistirolo o il poliuretano espanso, facilmente reperibili presso i rivenditori di materiale edile. Lo spessore isolante deve essere di almeno 2.5 centimetri, ed è necessario assicurarsi che la porta rimanga ben chiusa.

Per chi invece ha il contatore in vani esterni, lontani dalle mura dell’abitazione, si consiglia di coibentare oltre agli sportelli anche le altre pareti del vano, utilizzando sempre il polistirolo o il poliuretano espanso. Quando il contatore si trova all’esterno, e non protetto da mura o vani, è utile applicarvi direttamente del materiale isolante prestando attenzione a non coprire il quadrante di lettura. Anche le tubazioni di raccordo vanno isolate, optando per il poliuretano espanso. Si raccomanda di non utilizzare lana di vetro o stracci per avvolgere il contatore e le tubazioni, in quanto questi materiali assorbirebbero l’umidità rischiando di peggiorare le cose.

Nel caso di abitazioni stagionali e quindi disabitate, oltre alle operazioni di coibentazione descritte, il consiglio è quello di chiudere il rubinetto a valle del contatore, e provvedere allo svuotamento dell’impianto. Si ricorda infine che i proprietari o i residenti dell’abitazione sono responsabili della corretta custodia del contatore, e che in caso di danni o rottura sono tenuti a contattare attraverso il numero verde la società di gestione.