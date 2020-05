Lampadine a risparmio energetico, tutto ciò che c'è da sapere

Il tema del risparmio energetico è sempre più sentito. Per l'ambiente, ma anche e soprattutto perché - pagare bollette più leggere - è un po' il sogno di tutti. È in questo scenario che le lampadine a risparmio energetico si inseriscono.

Rispetto a quelle a incandescenza, le lampadine a risparmio energeticodurano fino a 12 volte di più a fronte di un consumo dell'80% inferiore. E, oggi, sono molto più luminose rispetto ai primi modelli.

Prima di scegliere la lampadina giusta dobbiamo però valutare alcuni fattori, a cominciare dall'ambiente che si vuole illuminare. A seconda delle proprie preferenze si potrà scegliere tra lampadine a luce bianca, a luce calda oppure fredda. Ma come trovare quella giusta?

Lampadine a risparmio energetico, le caratteristiche

Le lampadine a risparmio energetico nel corso degli anni hanno sviluppato una durata maggiore e una forte efficienza dal punto di vista energetico.

Composte al loro interno da materiali non pericolosi, hanno meno anidride carbonica rispetto a quelle alogene (ma non sono indicate negli ambienti umidi o con sbalzi di temperatura, perché ne ridurrebbero la durata). Dove usarle dunque? In cucina oppure in soggiorno, ma anche all’esterno, perché sono in grado di resistere alla pioggia e alle intemperie.

Come scegliere la lampadina a basso consumo energetico

Per scegliere la giusta lampadina a risparmio energetico bisogna leggere attentamente l’etichetta. La prima cosa da prendere in considerazione è l’efficienza energetica, valutata su sette categorie: quelle appartenenti alla classe A sono le più efficienti insieme alle lampadine della categoria B (e sono soprattutto fluorescenti e compatte). Le lampadine alogene appartengono alla categoria D, i modelli a incandescenza sono incluse nella categoria E o F, mentre quelle della classe G sono le meno efficienti.

In base alla stanza in cui le utilizziamo dobbiamo valutare la potenza espressa in lumen, ovvero la quantità di luce emanata e la durata della vita espressa in ore.

Oltre a questo bisogna valutare la temperatura del colore: quella bassa indica la luce calda, quella elevata indica la luce fredda.

Solo scegliendo la lampadina più adatta sulla base dell'uso che se ne deve fare è possibile ottenere un considerevole risparmio energetico.

