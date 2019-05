Cesare Catania. Art exhibition

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Dall’ 1 al 25 Giugno 2019 le opere di Cesare Catania saranno protagoniste indiscusse di un prestigioso percorso espositivo presso la Villa Reale di Monza, che segue l’inaugurazione della Retrospettiva nella sua galleria milanese. La mostra personale vedrà esposte una quarantina di opere e sarà allestita sul piano nobile dello splendido palazzo storico e regale di Monza, proprio a fianco della mostra di Toulouse-Lautrec. In esposizione tra le opere anche due inedite riedizioni de "il Taglio (E Version)", la quinta e la sesta versione di una serie di opere che partono da un semplice taglio su una tela e che in maniera astratta ne esplorano i contenuti e le implicazioni artistiche. Per enfatizzare i contrasti cromatici, in questo nuovo dittico l'artista ha voluto utilizzare tra i materiali a sua disposizione anche della polvere di diamanti, ricoprendo interamente l'opera con diamanti veri incapsulati in una miscela di colle e resine naturali. I diamanti sono stati forniti da Jean Boulle Group, Sun King Diamond, che ha creduto nell’idea creativa di Cesare Catania supportandolo nella realizzazione. "...a ben riflettere il diamante è già di per se un'opera d'arte. Il fatto di utilizzarlo in abbinamento ai colori per esaltarne le variazioni cromatiche con la sua lucentezza e con la sua diffrazione mi è sembrata una scelta assolutamente naturale..." così spiega l'artista. Il sistema scelto per ottenere questo incredibile effetto è una variante di quello messo a punto dal noto gruppo lussemburghese Jean Boulle, che attualmente propone ai suoi clienti multimilionari rivestimenti simili su Rolls Royce, yacht e Jet Privati. Un momento assolutamente effervescente per l'artista italiano che ha appena inaugurato la propria esposizione presso la sede monegasca della Barclays Bank e che per la seconda edizione della propria Retrospettiva espone nel museo della Villa di Monza mostra non solo le opere, ma anche le tecniche e le ispirazioni.

