"Come un surfer" il nuovo bellissimo album dei Doc Brown

Stereo Beach Party | Rec. è orgogliosa di presentare "COME UN SURFER " il nuovo lavoro della band brianzola DOC BROWN, in uscita il 12 Gennaio 2018. La direzione artistica è stata affidata ad uno dei più promettenti autori attuali, Davide Simonetta (Eclectic Circus Group) ed è stato scritto di getto tra i salotti della Brianza, alberghi romani e treni ad alta velocità.

E' un disco che parla di come sia necessario fuggire dalla normalità di tutti i giorni , del non accontentarsi troppo in fretta e la figura del "surfer" dà esattamente l’idea dell’attitudine che si vorrebbe avere nei confronti della vita,ovvero,quella figura che non si adagia sulle onde sicure ma cerca di provare a sfidarle, di andare oltre o quantomeno di non farsi sommergere.Da qui la scelta del titolo : COME UN SURFER.

Il disco, verràpresentato per l'occasione con un live presso lo storico Bloom di Mezzago il 10.02.2018.