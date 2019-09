Concerto musicale Hoopera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Sabato 21 Settembre concerto della band musicale HOOPERA, presso via Borromeo 13. S. Carlo di Seregno, alle ore 21. La manifestazione S. Carlo in festa 2019”, ospiterà per l'edizione 2019 il concerto degli Hoopera. La piccola cittadina di S. Carlo ospita le musiche di Mogol e di Battisti proprio con la band che con le sue musiche è capace di mettere tutti d'accordo grazie ad un repertorio di brani da molti conosciuti e amati. Il gruppo musicale, noto per le sonorità nuove con cui ha riarrangiato il repertorio dei più grandi maestri della musica italiana e che tra l'altro gli ha portati anche alla produzione di un CD con le musiche di Battisti ripensate magistralmente. I tre grandi professionisti: Mario Profeti, Frank Nicastro e David Casaril, vantano grandi collaborazioni in campo musicale, ma in questi anni gli Hoopera hanno continuato a lavorare sui palchi d'Italia, facendo tourneè in lungo e in largo. Il 21 di Settembre saranno presentati i migliori successi di Mogol, che, come sappiamo, ha scritto per grandi professionisti, primo fra tutto Lucio Battisti, poi i Dik Dik, Riccardo Cocciante, Equipe 84, i Camaleonti, Formula 3 e numerosi altri. Due ore di grande musica con le forti emozioni dei ricordi. Un percorso nella storia della musica italiana, attraverso le più famose note di Lucio Battisti; e la rivisitazione di alcune delle più belle canzoni, indimenticabili pezzi, che Mogol, ha scritto nel corso della sua carriera. Il progetto Hoopera nasce nel 1998 come progetto di musica italiana. Nello stesso anno, in occasione di una tournée nei paesi dell'Est Europa il gruppo si è esibito davanti ad un pubblico di oltre 20.000 spettatori. Da questa grande esperienza nacque il progetto “Omaggio a Lucio Battisti” vincitore per due anni consecutivi del premio “Lucio Battisti” assegnato a Mario Profeti - voce della band - come miglior interprete delle canzoni del famoso cantautore. La festa promette di far divertire all'insegna dell'ottimo menu, non solo musicale, ma anche gastronomico proposto.