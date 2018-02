Anche le scuole di Monza possono partecipare a “Gatorade premia la scuola”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

“Gatorade premia la scuola” è un progetto che unisce la didattica a un torneo scolastico amatoriale di calcio a cinque con in palio la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva a livello Globale, in collaborazione con la UEFA Champions League. Lo scorso anno la squadra vincitrice è volata a Londra per sfidare le altre nazioni in un torneo Globale con in palio la possibilità di assistere dal vivo all’evento sportivo dell’anno, la Finale della UEFA Champions League. La seconda edizione del Gatorade 5v5 riparte in grande, coinvolgendo oltre a Milano e alla Lombardia anche le regioni di Lazio e Piemonte, permettendo a ben 180 scuole di partecipare al torneo. Le scuole potranno registrarsi gratuitamente entro il 4 febbraio 2018 sul portale www.gatoradepremialascuola.it e scaricare materiale didattico sul tema della corretta idratazione durante lo sport. Il fine del progetto è infatti quello di promuovere all’interno degli Istituti Scolastici Secondari di Secondo Grado la tematica della corretta idratazione legata all’attività sportiva e al contempo di arricchire il patrimonio motorio e culturale di alunni e sportivi, gettando le basi per l’assunzione di corretti stili di vita. Inoltre, tutte le scuole che parteciperanno al Torneo Gatorade 5v5 otterranno un set di 10 pettorine utili all’attività sportiva scolastica. Per le prime 40 scuole iscritte di ogni regione l’accesso al torneo Gatorade 5v5 sarà diretto, tutte le altre scuole iscritte potranno invece partecipare ad un sorteggio, che si terrà il 7 febbraio 2018 in una location esclusiva, durante il quale verranno estratte le restanti 20 scuole per regione fino a raggiungere le 180 scuole che si affronteranno nel torneo “Gatorade 5v5”. Per partecipare al torneo di calcio a 5 ciascuna scuola dovrà presentare una squadra composta da sei studenti (quattro giocatori, un portiere e un giocatore di riserva) di sesso maschile e di età compresa tra i 14 e i 16 anni (almeno 14 anni alla data di inizio del torneo e non oltre i 16 anni alla data dell’1 maggio 2018). Il progetto “Gatorade premia la Scuola” è riservato alle scuole Statali e Paritarie secondarie di secondo grado di Lazio, Lombardia e Piemonte, di conseguenza il Torneo si svolgerà nelle seguenti date presso i seguenti Centri Sportivi: - Roma: lunedì 12 e martedì 13 marzo 2018 presso Circolo Andrea Doria, Via del Baiardo, 26 - Milano: giovedì 14 e venerdì 15 marzo 2018 presso Sport Promotion Comasina, Via Salemi, 19 - Torino: Lunedì 19 e martedì 20 marzo 2018 presso Varano Village, Via Alfonso Varano, 64 Le quattro squadre vincitrici delle fasi regionali si sfideranno in una Finale Nazionale a 12 squadre, che si terrà venerdì 23 marzo a Milano presso il centro Sport Promotion Comasina, Via Salemi, 19.

La squadra vincitrice della Finale Nazionale rappresenterà l’Italia nel Torneo Gatorade 5v5 Globale a Barcellona, dove sfideranno formazioni provenienti da tutto il mondo per conquistare la vittoria della competizione e aggiudicarsi l’ambitissima esperienza finale.

Gallery