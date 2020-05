Confabitare chiede l’istituzione di un tavolo per la crisi degli affitti commerciali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Confabitare Monza - associazione proprietari immobiliari – propone la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra privati ed enti locali per affrontare la crisi delle locazioni commerciali causata dal COVID 19. In una lettera inviata al Comune di Monza Confabitare chiede di attivare un tavolo di concertazione con le Associazioni della proprietà immobiliare, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, e FIMAA per definire tempi e modalità degli accordi di rinegoziazione dei canoni di locazione commerciale e, sostiene il presidente nazionale di Confabitare Alberto Zanni, bisogna chiedere alle amministrazioni la disponibilità di un fondo attivo a supporto della rinegoziazione, oltre un rifinanziamento del fondo regionale per le morosità che stanno colpendo gli affitti commerciali. Bisogna trovare un accordo tra proprietari e Comuni per ridurre i costi delle locazioni commerciali in quanto l’emergenza sanitaria e il lockdown imposto alla maggior parte delle attività hanno innescato profonde e laceranti problematiche di tipo sociale. La nostra associazione coglie la profonda preoccupazione di tanti proprietari che non riescono più a percepire i canoni degli immobili commerciali che hanno affittato e che spesso sono per loro fonte di sostentamento economico. Di fronte al perdurare di questa situazione di stasi commerciale, che non sarà sicuramente a breve termine, è opportuno percorrere la strada della rinegoziazione concordata con il concorso dei Comuni e della Regione, e puntare su incentivi di natura fiscale per i proprietari locatori.