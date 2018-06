Come parole, tra gli alberi, le foglie...

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Cinque serate e venticinque autori per una sfida all’ultima parola. Il bar Masnada in collaborazione con la casa editrice La strada per Babilonia presenta il concorso letterario «Parole in corsa», un contest aperto a tutti coloro che amano la scrittura in tutte le sue molteplici sfaccettature. Ogni partecipante, infatti, potrà esprimere la propria creatività attraverso il genere letterario che più gli si addice. Una giuria attenta valuterà i lavori che ogni sera verranno presentati, decretando il vincitore che accederà direttamente alla finalissima del 16 settembre. L’ iniziativa prenderà il via il 24 giugno e proseguirà fino al 29 luglio. L’ appuntamento è fissato per le 20.45 presso il Masnada di via Increa a Brugherio. La location, immersa nel verde, accoglierà cinque autori ogni sera (di seguito il calendario); questi avranno a disposizione dieci minuti per leggere il proprio scritto che verrà valutato dalla giuria e dal pubblico presente. A fine serata sarà decretato il vincitore che accederà alla finalissima. In questa occasione i cinque autori dovranno convincere i giurati e gli spettatori con un nuovo inedito. Il migliore si porterà a casa un contratto editoriale con la casa editrice La strada per Babilonia. Per partecipare come autori: Inviare una e-mail a babilonia.edizioni@gmail.com con oggetto CONCORSO LETTERARIO. Le e-mail di candidatura senza questo oggetto non verranno prese in considerazione. Il concorso è completamente gratuito e rivolto a tutti. Il regolamento completo verrà pubblicato sul sito internet della casa editrice www.babiloniaedizioni.com e sul sito http://www.masnadaclub.it/