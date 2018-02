Cosa fare a Monza e in Brianza per Carnevale

Maschere, costumi, coriandoli, chiacchiere e frittelle. Due weekend di festa "colorata" a Monza e in Brianza in occasione del Carnevale 2018. Si comincia il weekend di sabato 10 e domenica 11 febbraio con le sfilate in maschera organizzate a Monza e nei comuni che seguono il rito romano. I festeggiamenti in alcuni comuni brianzoli e dell'hinterland proseguiranno anche il weekend successivo, sabato 17 e domenica 18 febbraio con il rito ambrosiano.

Ecco per voi una guida ai principali eventi organizzati per Carnevale a Monza e in Brianza.

Monza in Maschera

Grande festa nel capoluogo brianzolo nel weekend di sabato 10 e domenica 11 febbraio in occasione del Carnevale con un ricco programma di appuntamenti, dedicati soprattutto ai più piccoli. Dal 9 all’11 febbraio in piazza Trento e Trieste sarà presente un mercatino regionale francese originale, che proporrà profumi, sapori e colori d’oltralpe, dai formaggi alle degustazioni di biscotti e cioccolato, uno spazio boulangerie, artigianato e spezie. I festeggiamenti per Carnevale iniziano sabato alle 14.00 con una prima sfilata insieme a un clown con partenza da Piazza Roma, a seguire spettacoli di magia, giocolieri e saltimbanco e poi di nuovo sfilate e premiazioni della maschera più originale. Per tutto il weekend un “trenino di carnevale” percorrerà le vie centrali della città, con partenza da Piazza Trento e Trieste, dalle 10 alle 19.

Festa di Carnevale nel Parco di Monza

Appuntamento a Cascina Costa Alta domenica 11 febbraio, dalle 14.00 alle 18.00 con una festa di Carnevale dedicata ai più piccoli. L'evento, organizzato dalla coopertiva Meta con gli educatori del centro estivo Verdestate, prevede animazioni, laboratori e attività per bambini. All’esterno di Cascina Costa Alta sarà allestito un percorso sensoriale a tappe, progettato per coinvolgere tutti i cinque sensi. Al termine del pomeriggio di festa ci sarà una gustosa merenda per tutti, con chiacchiere, bevande e altri dolci tipici. La festa ha un costo di 12 euro a bambino (inclusa la merenda - pagamento in loco in contanti). Iscrizione online obbligatoria sulla pagina ufficiale della manifestazione a questo link.

Carnevale a Seveso

Doppio appuntamento con il Carnevale a Seveso. Domenica 11 febbraio e sabato 17 febbraio la città si veste a festa con maschere e coriandoli. I festeggiamenti prenderanno il via domenica 11 febbraio con l'evento organizzato dalla comunità pastorale San Pietro da Verona e dall'Oratorio di Barruccana. Alle 14.30 è previsto il ritrovo nel parcheggio del PalaFamilia, alle sedici invece la sfilata farà il suo ingresso in oratorio con una grande festa con merenda. Balli, animazione, chiacchiere e zucchero filato. In caso di maltempo la sfilata sarà rimandata a sabato 17 febbraio. I festeggiamenti di Carnevale proseguiranno anche la settimana successiva con l'evento organizzato dal Comitato Folcloristico di via Zara. Alle 14 ritrovo presso il piazzale del Palazzetto dello Sport di via Gramsci e alle 14.30 partenza della sfilata per le vie del paese.

Sfilata a quattro zampe e maschere ad Arcore

Una sfilata in maschera dedicata agli amici a quattro zampe e la tradizionale parata in maschera di Carnevale. I festeggiamenti ad Arcore tra coriandoli e travestimenti inizieranno sabato 10 febbraio con tanti laboratori per prepararsi alla sfilata di Carnevale. Domenica 11 febbario invece grande attesa per la sfilata in maschera dedicata ai cani e ai loro padroni a cura di Tequila Bau Bau: appuntamento alle 15 in Villa Borromeo (in caso di maltempo all'asilo San Giuseppe in via Tomaselli 1). I festeggiamenti poi entreranno nel vivo la settimana successiva, sabato 17 febbraio. Alle 14.30 inizierà la sfilata cittadina da villa Borromeo e a seguire grande festa in oratorio in via San Gregorio 24 con merenda offerta a tutti e apertura delle cucine a cura degli Alpini.

Sfilata in maschera a Brugherio

La 39esima sfilata dei carri allegorici a Brugherio è in programma domenica 11 febbraio. La festa inizia alle 14.45 da piazza Roma con la partenza della sfilata in maschera. Il corteo di Carnevale attraverserà le vie Tre Re, Dante, Filzi, Galvani, via Monte Sabotino, via Sciviero, via San Giovanni Bosco, via Doria e infine via Manin per giungere al centro sportivo comunale Paolo VI. Qui ci sarà un momento di festa organizzato dal gruppo adolescenti della Comunità Pastorale contestualmente all'estrazione della sottoscrizione a premi abbinata al Carnevale. In caso di maltempo la sfilata sarà sospesa ma la festa si terrà lo stesso, in maschera, direttamente al centro sportivo. L'evento è organizzato dalla comunità pastorale Epifania del Signore dal comune di Brugherio- Assessorato Politiche Culturali e Partecipazione.

Festa a Limbiate

Maschere, coriandoli e grande festa a Limbiate. Sabato 11 febbraio sono in programma i festeggiamenti del 36° Carnevale Limbiatese organizzato dalla Proloco di Limbiate e dalle associazioni del territorio. Leggi qui il programma.

Sfilata e bancarelle di Carnevale a Palazzolo

Maschere, coriandoli e bancarelle di sapori tipici regionali, artigianato e articoli vintage. Questo il ricco programma del Carnevale di Palazzolo Milanese (Paderno Dugnano). Domenica 11 febbraio per le vie cittadine dalle 9 alle 19 si potranno trovare bancarelle e stand. Alle 14.30 invece da via Mazzini prenderà il via la sfilata di Carnevale in maschera con animazione, tanto divertimento e simpatiche mascotte Disney.

