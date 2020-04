Covid-19 iniziativa per pazienti oncologiche di Acto Lombardia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

#COVID-19: ACTO LOMBARDIA OFFRE ASSISTENZA PSICOLOGICA GRATUITA ALLE PAZIENTI DI TUMORI GINECOLOGICI

Un’iniziativa a sostegno delle pazienti di tumore ovarico e ginecologico residenti in Lombardia per aiutarle in un momento di emergenza che mette a rischio tutta la popolazione ma in misura ancora maggiore i malati oncologici e cronici. Monza, xxxxxx - Nell’attuale situazione di emergenza COVID-19, soprattutto i pazienti oncologici soffrono di una situazione di ansia e incertezza ancora maggiori. Un sostegno in più per le donne lombarde colpite da tumori ginecologici arriva da Acto Lombardia, affiliata alle rete nazionale Acto, con sede a Monza. Acto Lombardia, infatti, mette a disposizione di queste pazienti un servizio di psiconcologia gratuito per poterle aiutare ad affrontare con maggiore serenità l’attuale situazione di grande rischio sanitario. La consulenza psicologica verrà erogata dalla Dr.ssa Francesca Gallina, psiconcologa e psicoterapeuta, tutti i sabati dalle ore 11 alle ore 12. Per informazioni e prenotazioni va contattata Acto Lombardia alla mail: segreteria.actolombardia@gmail.com o al numero telefonico: 351 5141549 "Ci siamo più volte chieste in questo momento di emergenza sanitaria, – racconta Alessia Sironi, Presidente di Acto Lombardia - di cosa avessero realmente bisogno le 'nostre' donne che ogni giorno devono combattere non solo contro un virus sconosciuto che mette paura e destabilizza la quotidianità, ma anche contro la malattia. Una malattia che purtroppo non si ferma per fare spazio ad altre priorità. Perché è la malattia stessa la priorità. Abbiamo pensato che il supporto più completo potesse essere quello psicologico che ha sempre aiutato molte di noi in momenti di difficoltà e incertezza e ci siamo attivate immediatamente affinché tutte le pazienti lombarde colpite da tumori ginecologici potessero usufruirne. Ci auguriamo in questo modo di regalare piccoli momenti di sollievo". Per Nicoletta Cerana, Presidente nazionale Acto, “l’iniziativa è in linea con la nostra missione: dare risposte concrete ai bisogni delle pazienti per aiutarle a superare i momenti più difficili del loro percorso di malattia. E’ con orgoglio quindi che tutta la rete Acto è al fianco delle colleghe di Acto Lombardia.”