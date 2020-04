Covid-19: Synlab Cam Monza risponde con le visite da remoto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Synlab CAM Monza arriva a casa dei suoi pazienti e di tutti i cittadini, con una piattaforma informatica certificata che permetterà di svolgere visite da remoto in questo periodo di emergenza nazionale. Il Centro Polidiagnostico con sede in viale Elvezia, ha, infatti, deciso di andare incontro alle esigenze di tutti coloro che in questo periodo si trovano di fronte a disagi e problematiche mediche, ma che preferiscono evitare spostamenti. Ha messo quindi a disposizione la professionalità dei propri Specialisti per effettuare visite da remoto attraverso una piattaforma certificata “medical device” e “GDPR compliant”, che garantisce cioè tutte le tutele in materia di privacy e le funzionalità di uno strumento medico. Tra le Specialità per le quali è possibile prendere appuntamento, segnaliamo quelle di Dermatologia, Cardiologia, Scienze della Nutrizione, Neurologia, Ginecologia e Psicologia, quest’ultima garantita grazie al contributo di Psichiatri, Psicologi, Psicoterapeuti e Psicologi dell’età evolutiva. Le consulenze psicologiche sono state attivate anche per rispondere a un bisogno che sta emergendo in maniera diffusa tra molti cittadini sottoposti allo stress di questo difficile periodo. In tanti, infatti, sentono la necessità di un supporto per affrontare con equilibrio e in maniera costruttiva traumi, tensioni e difficoltà emotive legate ai radicali cambiamenti portati dall’attuale emergenza sanitaria. Il servizio è disponibile a partire da oggi: per prendere appuntamento è sufficiente contattare Synlab CAM Monza al numero 039 2397.1 oppure all’indirizzo e-mail info.monza@synlab.it.

Synlab CAM Monza, in questa grave crisi sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese, sta mettendo in campo ogni sforzo per garantire ai cittadini un servizio che possa rispondere pienamente alle loro esigenze manifestate e latenti, mantenendo alti gli standard di professionalità da sempre garantiti nei suoi 50 anni di operato.