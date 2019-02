Lentate sul Seveso, esce di casa e scompare nel nulla: si cerca Azucena Mataix

Un'anziana di 77 anni, Azucena Mataix, è scomparsa domenica 24 febbraio a Lentate sul Seveso. I famigliari hanno sporto denuncia e hanno allertato anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" su Rai3.

Azucena, secondo quanto riportato nell'annuncio della trasmissione Rai, sarebbe uscita da casa dicendo che sarebbe andata in centro, ma lì non è mai arrivata. Potrebbe aver preso un treno in direzione Milano, città che ama molto e che visita spesso. Potrebbe trovarsi in stato confusionale. Deve assumere farmaci per la sua terapia quotidiana. Non ha con sé né documenti e né cellulare. Azucena è una buona camminatrice nonostante deambuli a fatica. Parla fluentemente francese. Rispetto alla foto, ha i capelli grigi.