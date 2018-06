Omicidio a Seregno, uccisa davanti al figlio: Fjoralba aveva già denunciato il marito

Un quadro familiare sempre più teso. Con litigi ogni giorno che spesso finivano con le botte. E non era sempre lei ad avere la peggio. Fjoralba Nonaj, la donna di 34 anni uccisa a coltellate mercoledì scorso dal marito in via Romagnosi a Seregno, sotto gli occhi del figlio di 5 anni, aveva una forte personalità, e non accettava di subire la prepotenza del marito marocchino. L’uomo non voleva rassegnarsi all’idea che lei se ne era andata di casa e soprattutto aveva iniziato una relazione con un nuovo compagno.

I carabinieri della compagnia di Seregno hanno raccontato che lei più volte era stata costretta a denunciare l’ormai ex compagno, per la sua violenza. Ma anche lui l’aveva denunciata per minacce. Alcuni connazionali della donna lo avrebbero contattato, ordinando di non tormentare più la 34enne e dicendo a chiare lettere che, se non se ne fosse andato, avrebbero fatto ricorso a metodi “persuasivi”.

Negli ultimi mesi, il marocchino si era illuso che lei potesse tornare sui suoi passi e tornare a vivere con lui. Ma questo sogno non si era mai realizzato e alla fine la donna era andato a vivere con un altro uomo, facendo perdere la ragione all’ex marito. Da allora, da circa due mesi, il marocchino aveva iniziato a pedinare ovunque la ex moglie.