Incendio sulla Novedratese, furgone distrutto dalle fiamme: traffico in tilt a Giussano

Traffico in tilt a Giussano nella mattinata di martedì 5 giugno a causa di un incendio sulla Novedratese dove un furgone è stato distrutto dalle fiamme.

Tutto è accaduto intorno alle 10.30 quando il mezzo, uno Fiat Scudo, ha iniziato ad ardere. Il conducente si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cantù che hanno domato il rogo, per permettere le operazioni la strada è stsata chiusa al traffico in entrambi le direzioni. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati.