Ancora rifiuti in fiamme all'ex Magic Movie Park: pompieri nella discarica a cielo aperto

Un incendio è scoppiato all’interno di una delle sale cinematografiche dell’ex Magic Movie Park di Muggiò: la multisala costruita nel Parco Grugnotorto fallita e diventata famosa come China Mercato.

Le fiamme sono divampate dopo le 17 di sabato 2 giugno. A spegnere il rogo, acceso con ogni probabilità da alcuni "visitatori" entrati abusivamente nella struttura in rovina, sono arrivati i vigili del fuoco di Desio e di Lissone. I carabinieri di Desio hanno effettuato un sopralluogo: non sono risultati danni particolari alla struttura, già fatiscente. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito.