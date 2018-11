Incidente sul lavoro, il tetto si rompe sotto i suoi piedi e precipita nel vuoto: gravissimo

La lastra che cede sotto i suoi piedi, poi la caduta al suolo: un terribile volo di otto metri. Infine la corsa al pronto soccorso, inutile. Tremendo incidente sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì 14 novembre in via Pascoli a Meda, la vittima è un uomo di 43 anni, cittadino cinese.

Non è chiaro per quale motivo sia salito sul tetto: alcuni testimoni, secondo quanto appreso da MonzaToday, hanno riferito che avrebbe dovuto recuperare alcuni funghi essiccati, sul tetto. La copertura di plexiglass però non ha retto il peso e l'uomo è precipitato nel vuoto.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che era stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Desio, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita: troppo gravi i traumi riportati.

Sul caso indaga la polizia locale, intervenuta sul posto con i carabinieri della stazione di Meda. I tecnici dell’Ats sono al lavoro per ricostruire con esattezza come sono andati i fatti.