Sciopero di 24 ore per i bus di Autoguidovie: mezzi a rischio venerdì 20 aprile

Sciopero degli autobus Autoguidovie venerdì 20 aprile. Le sigle sindacali FiltCgil, FitCisl, Ultrasporti, FaisaCisal, UglAutofeerotranvieri hanno programmato un'agitazione sindacale di ventiquattro ore.

La notizia dello sciopero, riportata anche sul sito del Ministero dei Trasporti, è stata resa nota con una comunicazione dell'azienda.

Autoguidovie, orari dello sciopero

Nella giornata del 20 aprile potrebbero verificarsi disagi a causa dello sciopero. Per quanto concerne il servizio esercitato da Autoguidovie, si legge in una nota dell'azienda, saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.30 alle ore 8.29 e dalle 15:01 alle 18.00. Non saranno invece garantite tutte le corse in partenza da inizio servizio alle 5.29 e dalle 8.30 alle 15.00. Potrebbero verificarsi disagi o saltare anche le corse in programma dalle 18.01 a fine servizio.