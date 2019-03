Chiude la figlia in auto per andare a comprare un gratta e vinci: mamma denunciata

Ha chiuso in auto la bambina di quattro anni per andare al centro commerciale per comprare un gratta e vinci. La donna, 42 anni, di Meda, è stata denunciata per abbandono di minore.

L'episodio è avvenuto sabato scorso sul piazzale del Carrefour di Paderno Dugnano. La donna voleva acquistare un gratta e vinci ma la bambina non voleva scendere dall’auto. La 42enne ha quindi chiuso la piccola nell’auto, seduta sul seggiolino, e si è allontanata. Pochi minuti, e la bambina è scoppiata a piangere. Notata dai passanti, sono arrivati i carabinieri di Desio.

I militari sono riusciti a spiegare alla piccola come aprire l’auto. La portiera si è spalancata e i carabinieri l’hanno tranquillizzata fino all'arrivo della madre. La donna ha sostenuto di aver chiuso la figlia in auto perché si rifiutava di scendere ed è stata denunciata per abbandono di minore.