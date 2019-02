Scarica un camion di macerie nel bosco: imprenditore denunciato e costretto a ripulire

È stato denunciato e ha dovuto ripulire tutto quello che aveva sporcato l'imprenditore edile che nella mattinata di venerdì 22 febbraio è stato sorpreso mentre stava abbandonando tre metri metri cubi di macerie in mezzo al bosco in via delle Bande Nere a Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 9.30 quando le guardie ecologiche di Monza hanno segnalato alla Locale uno scarico abusivo in un campo. Gli investigatori sono intervenuti sul posto e hanno fermato il responsabile: un imprenditore di origine romene. L'uomo ha dovuto recuperare tutto quello che aveva scaricato, macerie frutto di una demolizione, e smaltirlo regolarmente. Inoltre per lui è scattata una denuncia.