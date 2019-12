Abusivi in tre appartamenti a Limbiate, controlli in un condominio

La polizia locale e i carabinieri sono intervenuti in un condominio del Quartiere Metropolitano di Limbiate, all'interno di un palazzo di via Otto Marzo, dove erano state segnalate occupazioni sospette all'interno di alcuni appartamenti.

Dopo aver monitorato la situazione con diversi appostamenti, il personale del comando è intervenuto insieme ai carabinieri in tre diversi appartamenti che risultano di proprietà di tre cittadini limbiatesi originari di Pakistan e Bangladesh per verificare la regolarità abitativa.

Durante le perquisizioni sono state identificate 15 persone, tutti uomini tra i 20 e i 40 anni, originari di Bangladesh e Pakistan. Otto di queste sono risultate in possesso di permesso di soggiorno e non residenti a Limbiate (ma a Varedo, Monza, Milano e Cesano Maderno), uno degli occupanti invece è stato invece segnalato alla Questura in quanto privo di permesso di soggiorno e con nota di rintraccio pendente.

Sono state elevate sanzioni a carico dei tre proprietari per mancata denuncia di ospitalità nella propria dimora.