Lite in casa tra marito e moglie finisce nel sangue: 47enne ferito con coltellata

La discussione si è trasformata in un furibondo litigio e i toni si sono accesi sempre più. In pochi attimi in un appartamento di via Terraggio Molgora a Vimercate nella notte tra lunedì e martedì la situazione è sfuggita di mano. All'interno dell'abitazione due coniugi in fase di separazione stavano litigando e all'improvviso la donna, 40 anni, ucraina, ha perso il controllo e ha impugnato un coltello da cucina che ha puntato dritto contro l'uomo, colpendolo all'addome.

La coltellata ha ferito superficialmente il 47enne, italiano, che ha chiesto l'intervento dei soccorsi. Insieme a un'ambulanza e un'automedica del 118 nell'abitazione della coppia sono arrivati anche i carabinieri di Vimercate che hanno ricostruito quanto accaduto e denunciato la donna che ora dovrà rispondere dell'accusa di lesioni personali aggravate.

Il 47enne è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito in ospedale a Vimercate in codice giallo dove i medici hanno stabilito una prognosi di dieci giorni.