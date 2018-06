Il compagno rompe le bottiglie di acqua: lei gli sferra quattro coltellate e va a denunciarsi

È bastata qualche bottiglia di acqua rotta per scatenare la sua furia. Per far esplodere quella rabbia che evidentemente portava dentro da tanto, da quel momento in cui le cose tra loro erano precipitate e avevano iniziato il cammino verso una separazione difficile, non ancora portata a termine. Così, si è armata e lo ha colpito, con violenza, per poi presentarsi in caserma e autodenunciarsi.

Follia domenica pomeriggio in una villa di Vimodrone, dove una donna - una cambogiana di quaranta anni - ha accoltellato il suo compagno, un italiano di sessantuno.

I due, secondo quanto accertato dai carabinieri, sono ormai separati, ma continuano a vivere nello stesso complesso, anche se in due case separate. Alle 18.30 di domenica si sono incrociati proprio nel cortile dell'abitazione: lei era appena tornata e aveva lasciato a terra una confezione di bottiglie d'acqua, mentre lui era in auto.

Nel parcheggiare l'uomo avrebbe preso in pieno le bottiglie, distruggendole e mandando su tutte le furie la quarantenne. La donna, a quel punto, sarebbe entrata in casa, avrebbe afferrato un coltello e avrebbe colpito quattro volte all'addome il suo compagno. L'uomo, terrorizzato, è risalito in macchina ed è andato da solo all'ospedale San Raffaele, dove i dottori gli hanno medicato le ferite - due superficiali e due più profonde - e lo hanno poi ricoverato per politraumi e lesioni all'intestino, giudicati guaribili in trenta giorni.

Ad allertare i carabinieri sono stati gli stessi medici, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e l'hanno girata ai "militari". La "caccia" alla donna, però, è stata praticamente inutile perché è stata lei stessa poco dopo a presentarsi spontaneamente in caserma, ammettendo di aver colpito il suo compagno. Per lei è scattata una denuncia a piede libero per lesioni personali aggravate.