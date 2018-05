Accoltella la moglie in strada, morta una donna di 34 anni

Non ce l'ha fatta la donna accoltellata dal marito in strada, a Seregno. La 34enne, che nel pomeriggio è stata aggredita a bordo della sua auto dal compagno mentre era insieme al figlio di cinque anni, è deceduta all'ospedale San Gerardo di Monza.

La tragedia si è consumata in via Romagnosi, a Seregno, nel pomeriggio di mercoledì. Intorno alle sedici un uomo di trantacinque anni, marocchino, ha colpito con un coltello la moglie, una donna 34enne albanese, ferendola gravemente poi si è allontanato. Sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 accorsi in codice rosso con due ambulanze e un'automedica per soccorrere la signora.

La 34enne è stata trasferita in gravissime condizioni, in pericolo di vita e con le manovre rianimatorie in corso, all'ospedale San Gerardo di Monza dove è deceduta poco dopo. Insieme a lei in auto risulta ci fosse anche il figlioletto di cinque anni che fortunatamente non è rimasto coinvolto nell'aggressione.

A colpire a morte la compagna è stato il marito che dopo aver aggredito la donna a coltellate si è presentato presso la stazione dei carabinieri di Seregno e ha raccontato che cosa avesse appena fatto. Secondo quanto trapelato i due coniugi, che hanno un bambino di cinque anni, da circa due mesi non vivevano più insieme e la relazione pare stesse attraversando un momento di crisi.