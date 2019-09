Preso a coltellate ai giardinetti a Monza, ferito un ragazzo di 27 anni: indagini in corso

Un'aggressione finita a coltellate, in pieno giorno, a Monza. E' successo domenica pomeriggio a San Rocco, nei pressi dei giardini pubblici del quartiere. L'allarme è scattato intorno alle 17.30 quando in via San Rocco è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Monza insieme ai soccorsi del 118 con un'automedica e un'ambulanza.

Un ragazzo di 27 anni, italiano, residente a Monza, è stato ferito al corpo e alla testa con un'arma bianca. A sferrare le coltellate, secondo quanto al momento ricostuito e al vaglio degli inquirenti, sarebbero state due persone. La vittima è stata soccorsa nei pressi di un vicino supermarceto e accompagnata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove è stata ricoverata in gravi condizioni ma non verserebbe in pericolo di vita. Ad assistere alla scena anche alcune mamme e bambini che al momento dell'accaduto erano presenti nel parchetto.

Il giovane risulta avere precedenti per reati connessi allo spaccio di stupefacenti e i militari stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto: al vaglio degli inquirenti anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona.