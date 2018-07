Attimi di paura in centro a Monza: ragazzi di 22 e 25 anni accoltellati in via Gramsci

Prima la lite e le parole grosse, poi le coltellate. Attimi di paura nel pomeriggio di venerdì 6 luglio in via Gramsci, pieno centro di Monza. E il bilancio è di un aggressore in fuga e due perone ferite: due ragazzi di 22 e 25 anni, entrambi Nigeriani e regolari sul territorio nazionale.

Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno soccorso i due feriti. Il 22enne aveva diverse coltellate al torace, a una gamba e alla testa ed è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del San Gerardo; meno gravi le condizioni del 25enne che presentava una ferita alla mano, ma ha rifiutato i soccorsi.

Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l'aggressione, sul caso stanno indagando i carabinieri del gruppo Monza, intervenuti sul posto per i rilievi.