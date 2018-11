Accoltellano due ragazzi dopo una rissa: brianzoli arrestati per tentato omicidio

Prima la rissa, poi le coltellate. È successo nella notte tra sabato e domenica 18 novembre in via Mestri Comacini a Cermenate, vicino a una nota discoteca discoteca. Nei guai due ragazzi di Seveso di 17 e 15 anni, arrestati dai carabinieri della compagnia di Cantù con l'accusa di tentato omicidio. Il fatto è stato riportato da QuiComo.

Tutto è accaduto intorno alle 3 quando, dopo una lite divampata per futili motivi, i due ragazzini avrebbero aggredito un ragazzo italiano di 17 anni e un 20enne ucraino accoltellandoli in varie parti del corpo. Il minorenne è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove si trova in prognosi riservata. Anche l'ucraino è stato portato al pronto soccorso, per lui prognosi di 30 giorni.

I due baby aggressori sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Cantù per tentato omicidio e sono stati portati al carcere minorile Beccaria di Milano.