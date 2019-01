Ragazzo accoltellato in piazza a capodanno, denunciate due persone

Aveva accoltellato un giovane di 24 anni, la notte di San Silvestro. In pieno centro a Barlassina, di fronte al Comune e alla chiesa parrocchiale. Ora i due cittadini albanesi – 30 e 27 anni – sono stati denunciati. Il primo per lesioni personali aggravate, il secondo per favoreggiamento. Il 27enne, fratello dell’accoltellatore, avrebbe nascosto l’aggressore, proteggendolo fino a mercoledì, quando i carabinieri di Seregno li hanno individuati.

Futili i motivi dell’aggressione. Il giovane si era accasciato a terra, in un lago di sangue. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Ora il 24enne sta meglio ma la sua guarigione si annuncia lunga.