Violenta lite a Sesto San Giovanni: ragazzo di 20 anni accoltellato alla testa, le immagini

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato sulla testa durante una lite per motivi ancora da chiarire, a Sesto San Giovanni (Milano).

E' successo giovedì sera, attorno alle 22, in via Monte Sabotino. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato, che hanno sentito il racconto della vittima, mentre veniva medicata dal personale del 118, arrivato un'ambulanza. La testa del giovane è stata fasciata per contenere il sangue e poi il 20enne, di origine nordafricana, è stato trasportato all'ospedale Civile di Sesto San Giovanni (le foto su MilanoToday).

Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo sia stato aggredito da un conoscente con il quale aveva già avuto problemi in passato. Della questione ci sarebbe anche una denuncia. Adesso è ricercato dalla polizia.