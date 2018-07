Accoltellato davanti alla stazione di Monza: aggressore accusato di tentato omicidio

È stato fermato e accompagnato in carcere con l'accusa di tentato omicidio l'uomo che nel pomeriggio di lunedì 30 luglio avrebbe accoltellato un ventenne all'esterno della stazione di Monza.

L'uomo, fermato dopo la violenza, è un 34enne della Guinea, regolare in Italia e con numerosi precedenti penali alle spalle, secondo quanto reso noto da via Marsala. Migliorano, invece, le condizioni del 20enne: il giovane era stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo, ma non sarebbe più in pericolo di vita.

La lite, la zuffa e le coltellate

Tutto è iniziato intorno alle 15.40 quando l'aggressore, secondo quanto ricostruito fino ad ora dagli investigatori, avrebbe litigato con il 20enne — richiedente asilo gambiano — e infine lo avrebbe ferito con due coltellate: una al torace e una all'avambraccio. La situazione è presto degenerata in rissa con il coinvolgimento di altre persone presenti che erano intervenute nel tentativo di sedare gli animi.

L'arma che ha ferito il 20enne è stata trovata nei giardinetti vicino alla stazione di Piazza Castello e sequestrata. Non è ancora chiaro, invece, cosa abbia scatenato il furibondo litigio: sul caso sono ancora in corso approfondimenti.