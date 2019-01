Ragazzo di 24 anni accoltellato in piazza a Capodanno: è grave

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza il ragazzo di 24 anni che nella notte di Capodanno è stato aggredito e accoltellato in Piazza Cavour a Barlassina.

L'aggressione, come riferito dai carabinieri della compagnia di Seregno, è avvenuta intorno alle 5 del mattino in seguito a un litigio per futili motivi. Dopo i fendenti il giovane si è accasciato a terra in un lago di sangue.

Il giovane è stato soccorso dai volontari della Croce Bianca di Seveso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. I carabinieri della compagnia di Seregno, grazie alle testimonianze raccolte, stanno indagando per risalire all'identità dell'aggressore. La violenza, inoltre, potrebbe essere stata ripresa dalla telecamera a circuito chiuso installata qualche mese dal comune.