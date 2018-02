Gelo e temperature sotto zero, a Lentate niente acqua dai rubinetti nel cimitero

Niente erogazione dell’acqua in tutti e cinque i cimiteri di Lentate sul Seveso e delle frazioni per una settimana.

A comunicare ai cittadini la chiusura della fornitura dell'acqua è stato lo stesso municipio che ha spiegato: "Questa decisione è dovuta solo ed esclusivamente a problemi di congelamento dell’acqua, proprio per evitare conseguenti rotture di tubazioni, rubinetti o perdite".

Il congelamento dell'acqua all'interno delle tubature, ribadiscono dal comune, può infatti causare danni ingenti. "Il servizio sarà ripristinato quanto prima, non appena le temperature si alzeranno leggermente. Ci scusiamo in anticipo con tutti i Cittadini per il temporaneo disagio arrecato" si legge nella comunicazione.