Concorezzo, paura in piscina: bimbo di quattro anni rischia di annegare, portato in ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio di martedì 4 settembre alla piscina Acquaworld di Concorezzo. Poco prima delle 17 un bimbo tedesco di 4 anni è rimasto per qualche secondo con la testa sott'acqua dopo essersi sentito male a causa di una congestione. Il piccolo è stato subito tirato fuori dalla piscina dai bagnini che hanno immediatamente praticato le manovre di rianimazione; nel frattempo hanno immediatamente allertato i soccorritori del 118, intervenuti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso.

Fortunatamente le condizioni del piccolo si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo per accertamenti. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

"Ho personalmente seguito ogni momento di questa vicenda — ha dichiarato attraverso un comunicato Domenico Grossi, direttore di Acquaworld — e sono estremamente lieto che una situazione rischiosa si sia risolta in maniera positiva. La sicurezza dei nostri ospiti è l’obiettivo primario del nostro lavoro e viene prima di tutto".