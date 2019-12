Fa arrestare l'ex fidanzato che la picchia ma finisce nei guai: 26enne affittava casa in nero

Aveva sopportato botte e maltrattamenti e aveva denunciato il suo ex fidanzato (uno spacciatore), riuscendo a mettere fine al suo incubo in poco tempo grazie alla nuova procedura "codice rosso" che aveva consentito di arrestare l'uomo che per sfuggire ai carabinieri aveva provato a lanciarsi dalla finestra. I militari della compagnia di Desio però nell'ambito dell'indagine hanno effettuato un controllo nell'abitazione della vittima, una cittadina di 26 anni marocchina.

Dal sopralluogo è emerso che la giovane aveva affittato il suo appartamento situato al terzo piano di uno stabile di via San Rocco a Muggiò a una sua connazionale di 19 anni, senza alcun contratto. La 19enne poi a sua volta aveva subaffittato gli spazi, ospitando all'interno altre tre persone. Così approfondendo le indagini i militari sono arrivati a denunciare due donne e tre uomini, tutti di origine marocchina, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Insieme alla 19enne infatti all’interno dell’appartamento avevano trovato rifugio altri tre stranieri di 19, 24 e 25 anni, tutti irregolari e privi di documenti di identità. Ai militari gli "inquilini" hanno detto di essere ospitati a pagamento da parte della giovane.

Ovviamente dell’affitto e del subaffitto non era stata effettuata nessuna comunicazione e sono scattate le denunce. I tre cittadini stranieri irregolari sono stati accompagnati presso la Questura di Monza per gli accertamenti necessari.