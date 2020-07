Scaglia un sasso da sei chili contro agente, violenta aggressione in stazione a Monza

Si è visto scagliare addosso un grosso sasso dal peso di sei chili mentre stava facendo il suo lavoro. A Monza, nei pressi della stazione. E' successo nel pomeriggio di venerdì quando un agente della polizia locale impegnato in un controllo per il rispetto del regolamento di polizia urbana è stato aggredito da un cittadino straniero che poi si è allontanato. L'addetto è stato poi soccorso e trasferito in ospedale mentre sono state avviate le indagini per risalire al responsabile.

Dal comando di polizia locale è partita una informativa all'autorità giudiziaria e sono in corso le indagini. Sul caso è intervenuto anche l'assessore alla Sicurezza del comune di Monza Federico Arena. "Solidarietà mia e di tutta l’amministrazione all’agente aggredito venerdì in stazione mentre faceva rispettare il nostro regolamento di polizia urbana" ha scritto Arena in un post che mostra anche il masso che è arrivato addosso all'agente. "Questa è la naturale conseguenza di un paese in cui i delinquenti sono più tutelati delle forze dell’ordine" ha concluso con una nota polemica.