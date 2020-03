Coronavirus, un'altra settimana con scuole e teatri chiusi: la Lombardia cerca di arginare il virus

Scuole e università chiuse e lo stesso provvedimento anche per teatri e cinema. Tutto per (almeno) un'altra settimana. Sono i principali divieti per limitare la diffusione del Coronavirus che in Lombardia (in dieci giorni dall'inizio dell'emergenza) ha contagiato 984 persone, meno della metà ricoverate in ospedale e 106 nei reparti di terapia intensiva. I dati sono stati resi noti nella conferenza stampa di domenica 1° marzo dall'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera.

E per far fronte all'emergenza è pronta a scendere in campo anche la sanità privata: "Abbiamo avuto un incontro con i responsabili delle strutture private accreditate e abbiamo chiesto e raccolto assoluta, totale e completa disponibilità a mettere a disposizione sia posti letto nelle Terapie Intensive sia a entrare a far parte della gestione dell'emergenza" ha spiegato Gallera che ha anche annunciato anche lo stanziamento di 40 milioni di euro per nuove assunzioni e l'acquisto di materiale per approntare nuovi posti letto e nuovi reparti.

"Chi ha più di 65 anni rallenti gli scambi di socializzazione perchè sono le persone più vulnerabili" ha spiegato Gallera, anticipando che con i comuni verranno vagliate iniziative per andare incontro alle esigenze delle fasce più fragili.

Lombardia, un assessore positivo al Coronavirus

Nella mattinata di lunedì 2 marzo il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha fatto sapere attraverso una nota che l'assessore allo sviluppo economico della Lombardia, Alessandro Mattinzoli, è positivo al test del Coronavirus. "Tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento — hanno precisato Fontana e Gallera —. Per questo siamo stati costretti a rinviare la visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona".

"Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di sanità per i contatti diretti", ha aggiunto l'assessore al Welfare Giulio Gallera.

Trenord, -60% di passeggeri

Trenord ha fatto sapere in una nota che i passeggeri sono calati di circa 300mila unità nella settimana di emergenza sanitaria legata al coronavirus. Sono state apportate delle modifiche a orari e corse: eccole.

Emergenza Coronavirus: ecco le misure del nuovo decreto

I principali divieti per limitare la diffusione del nuovo Coronavirus, già in vigore la scorsa settimana, sono stati confermati dal governo con un apposito decreto firmato domenica 1 marzo, che recepisce le richieste delle autorità regionali.

Si ferma lo sport (ma non lo sci)

Si ferma anche lo sport, ma sono consentiti allenamenti e competizioni a porte chiuse; vige anche il divieto di trasferta per i tifosi provenienti dai territori interessati dal decreto. Un milanese non potrà quindi assistere a una partita di calcio a Lecce o a Cagliari. Possono invece tenere aperti i comprensori sciistici, a patto che i gestori limitino l'accesso a un numero pari al massimo a un terzo della capienza di funicolari e funivie varie.

Anche per la formazione sono state previste eccezioni: oltre a tutte le attività di didattica online, si potranno svolgere normalmente i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Bar, ristoranti, musei: distanza di un metro

Bar, ristoranti e pub potranno tenere aperto, a condizione che il servizio sia espletato solo per i posti a sedere. Altre attività commerciali potranno tenere aperto, a patto di contingentare gli ingressi ed evitare assembramenti, così come i musei e i luoghi di cultura. Condizione per tutti: i visitatori, utenti, clienti dovranno poter restare ad almeno un metro di distanza l'uno dall'altro. Limitazioni confermate nell'accesso agli ospedali e residenze per non autosufficienti da parte dei visitatori.

Negozi nei centri commerciali: aperti nel weekend

Via libera, infine, ai centri commerciali, che nel weekend del 29 febbraio-1 marzo hanno sperimentato uno "stop" particolare con apertura di farmacie, supermercati, bar e ristoranti e chiusura per tutti gli altri negozi. Nel weekend del 7-8 marzo tutti i negozi potranno invece tenere aperto, tranne che nelle province di Piacenza, Bergamo, Lodi e Cremona, dove continueranno a valere le regole di questo weekend.

Palestre e terme sospese, le messe ricominceranno

Restano sospese (in Lombardia e a Piacenza) le attività di di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (salvo per erogare prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza). Infine restano sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico, aperto al pubblico o privato: grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose e così via. Ma i luoghi di culto potranno aprire, a condizione, anche qui, di evitare assembramenti e garantire ai frequentatori la distanza di un metro l'uno dall'altro. I vescovi lombardi si riuniranno il 2 marzo per valutare come organizzare le celebrazioni: intanto, per il 2 marzo, le chiese della Lombardia resteranno aperte solo alla preghiera individuale.

Zona rossa ancora off limits

Rimangono infine rigidissime le limitazioni nei dieci Comuni della zona rossa lombarda (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini) e nel Comune veneto di Vo'. In particolare vige il divieto di accesso o allontanamento dal proprio Comune, la sospensione di ogni forma di manifestazione pubblica, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado (salvo la didattica online), la chiusura dei musei e degli uffici pubblici (salvo i servizi essenziali con modalità decise dal prefetto), la chiusura di tutti i negozi (salvo quelli di pubblica utilità e di prima necessità), la sospensione dei trasporti (anche non di linea), la chiusura delle aziende (salvo l'erogazione di servizi essenziali e di pubblica utilità e salvo il lavoro a distanza), la sospensione dal lavoro per i residenti che svolgono la propria attività fuori dalla zona rossa.