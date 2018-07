Monza, non vuole scendere dal treno: sputa in faccia ai poliziotti e li aggredisce, arrestato

Il treno era arrivato a destinazione, ma lui non voleva scendere. E quando ha visto gli agenti del commissariato di Monza che gli intimavano di scendere gli ha sputato in faccia e li ha aggrediti. L'epilogo? Le manette con l'accuse accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

È successo a Monza nella notte tra venerdì e sabato 28 luglio; la notizia è stata resa nota dal commissariato cittadino con un comunicato. L'uomo — P.A.L, italiano di 30 anni, nato in Brasile e residente a Osnago, non voleva scendere dal treno e il personale Trenord ha chiamato le forze dell'ordine.

Sul posto è intervenuta una volante: appena il 30enne ha visto gli agenti gli ha sputato in faccia, poi li ha aggrediti con spintoni e calci. E per lui è scattato l'arresto. Nella giornata di sabato è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Monza.