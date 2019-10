Rompe con un pugno il vetro dello sportello, tensione all'Ats di Cesano Maderno

Ha perso il controllo e ha colpito con un pugno il vetro divisorio dello sportello degli uffici dell'Ats di Cesano Maderno in via San Carlo, mandandolo in frantumi. E' successo nella mattinata di martedì 8 ottobre quando un uomo di circa 45 anni si è presentato davanti a un operatore in servizio pare per chiedere un chiarimento per le risposte ricevute poco prima dalla moglie.

La scena si è svolta sotto gli occhi attoniti delle numerose persone in coda agli sportelli per le esenzioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio che hanno identificato l'autore del gesto che rischia ora una denuncia.