Ventenni ubriachi aggrediscono e insultano capotreno e poi i poliziotti: denunciati

Prima hanno aggredito e insultato un capotreno a bordo di un convoglio poi hanno replicato con la polizia di Stato, oltraggiando anche i poliziotti.

Nei guai, per resistenza, oltraggio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, domenica mattina, pochi minuti prima delle 8, sono finiti tre giovanissimi, sanzionati anche per ubriachezza. I ragazzi, un 21enne peruviano residente a Monza, un 24enne ecuadoregno di Cologno Monzese e una italiana 22enne di Concorezzo, mentre erano a bordo del treno Garibaldi Fs - Chiavenna, hanno prima insultato e poi aggredito e colpito il controllore che si è presentato da loro per effettuare un controllo sui biglietti.

Una volta scesi dal convoglio, i tre sono stati rintracciati dai poliziotti del commissariato di Monza in piazza Castello alla fermata dell'autobus dove hanno insultato e oltraggiato anche i poliziotti. Oltre alla denuncia i giovani sono stati anche sanzionati per ubrachezza ai sensi dell'art. 688.