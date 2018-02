Spacca i vetri delle auto e tenta di accoltellare i carabinieri: arrestato 22enne ghanese

Tentato omicidio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Queste le accuse di cui dovrà rispondere un ragazzo di 22 anni ghanese, arrestato venerdì pomeriggio a Vimercate dai carabinieri.

I militari sono intervenuti in via Kennedy dove il giovane straniero, in precedenza ospite di una cooperativa che si occupa di accoglienza, completamente fuori di sé, ha impugnato una forbice e un sasso e ha iniziato a devastare i vetri della sede e i finestrini delle vetture parcheggiate nel tratto seminando il panico.

Quando il 22enne ha visto i carabinieri si è avventato sui militari e ha iniziato ad aggredire i carabinieri, colpendo due di loro con la forbice al fianco e al petto, con l'intento di accoltellarli. Per fortuna gli uomini dell'Arma, allertati dal personale della cooperativa in merito alla gravita della situazione, avevano indossato oltre alla divisa anche il giubbotto antiproiettile e i fendenti della lama del 22enne hanno colpito soltanto l'imbottitura delle dotazioni, evitando drammatiche conseguenze per i militari. Nei confronti del ragazzo, al quale era stato recentemente notificato un invito a presentarsi in Questura, è scattato l'arresto per tentato omicidio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale e il giovane ora si trova in carcere a Monza.

Già la scorsa settimana i carabinieri erano dovuti intervenire davanti alla cooperativa per calmare il ragazzo che aveva avuto atteggiamenti molesti anche se non aggressivi.