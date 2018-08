Cerca di sfondare una porta, scoperto dai carabinieri si prende a pugni in testa: preso

Stava danneggiando la porta di una casa e quando ha visto i carabinieri è scappato. Poco prima che i militari lo bloccassero ha impugnato due moschettoni come se fossero due tirapugni e si è dato dei colpi in testa colpendo anche le forze dell'ordine che lo stavano immobilizzando. L'epilogo? Le manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. È successo nella serata di martedì 7 agosto a Cascina Cavallasco (Pozzo d'Adda), nei guai un marocchino di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti per droga e danneggiamento.

L'uomo, secondo quanto reso noto dai carabinieri di Vimercate con una nota, stava danneggiando la porta di un'abitazione di un residente dove era stato ospite.

Il 36enne è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza fino alla direttissima, svoltasi nella giornata di mercoledì, successivamente è stato accompagnato in carcere, come deciso dal giudice. I militari, invece, sono stati accompagnati in ospedale dove sono stati medicati per le contusioni riportate.